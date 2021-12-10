التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443 واحد من اهم وأبرز الموضوعات البحثية التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، خاصةً بعدما اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفرصة أمام الكثير من المواطنين السعوديين المحتاجين من الأسر المحتاجة والمتقاعدين والمطلقات والعاطلين عن العمل وكذلك الموظفين ليتمكنوا من التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور إلكترونيًا من خلال النت، وذلك للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج للمواطنين بهدف مساعدتهم على تحقيق الاستقرار المادي ولتلبية احتياجاتهم الأساسية للمعيشة، وفيما يلي سنتعرف على شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443، كما سنتعرف على حالات إيقاف معاش الضمان.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443 من الموضوعات التي يبحث عنها كافة المواطنين المحتاجين من المتقاعدين والمطلقات والأسر المحتاجة والأيتام وأصحاب العجز والأسر التي لا عائل لها للتحقق من أهليتهم في الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أم لا، وفيما يلي سنعرض الشروط والضوابط اللازم توافرها فيما يلي:

الشروط الأول يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بالإضافة إلى ان يكون من القائمين إقامة دائمة داخل المملكة.

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن العمر الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط ألا يزيد دخل المستفيد عن 3000 ريال سعودي.

كما يجب على المتقدم عدم امتلاك سجل تجاري خاص به.

يحق للمتقاعدين من كبار السن التسجيل في الضمان بشرط عدم حصوله على راتب التقاعد.

بالنسبة للمطلقات المتقدمين بطلب للحصول على المعاش فيجب توافر الشروط السابقة بالإضافة إلى ألا يزيد عمرها عن 65 عام.

يجب على المتقدم ألا يكون من المستفيدين من أي تمويل أو دعم حكومي آخر.

يشترط صحة الأوراق والمستندات المطلوبة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد الانتهاء من معرفة الشروط والضوابط اللازمة ومطابقتها مع حالات المتقدمين فيجب الانتقال إلى الخطوة التالية وهي التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتي تتمثل خطواتها في النقاط التالية:

أولاً قم بفتح رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ تسجيل جديد “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بفتح نموذج التسجيل، قم بإكمال البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل وهي: (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – اسم المستخدم – البريد الإلكتروني – رقم التحقق المرئي).

بعد ذلك قم بالاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج ثم قم بتفعيل زر الموافقة.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى خطوة إرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال“.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ابتداء من يوم السبت 20 نوفمبر 2021م وينتهي موعد التسجيل في يوم الأثنين 23 مايو 2021م.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على سؤال أحد المستفيدين ” ماهي حالات إيقاف المعاش” عبر الحساب الشخصي الخاص بها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء الرد كالآتي:

يتم تعطيل صرف الدعم في حالة التحاق المستفيد بوظيفة ما.

في حالة إقامة المستفيد بدار العلاج والإيواء.

عند تنازل المستفيد عن راتب الضمان.

عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل مستمر.

وبذلك نكون قد انتهينا كن سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443، كما تعرفنا على طريقة التقديم إلكترونيًا وكذلك حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي الجديد.