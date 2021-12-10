مسؤولة أممية: ملتزمون بالاستمرار فى دعم الشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - صرحت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون بناء السلام روزمارى ديكارلو، بأن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بالاستمرار فى دعم الشعب الأفغانى لبناء مجتمع شامل وعادل وسلمى.





وقالت المسؤولة الأممية فى تصريحات بمناسبة زيارتها لأفغانستان - التى استغرقت ثلاثة أيام وقامت بها خلال الفترة ما بين 7-9 ديسمبر الحالى - إنها التقت مع ممثلى حكومة طالبان وشخصيات سياسية وأعضاء بالمجتمع المدنى والسلك الدبلوماسى وشخصيات نسائية بارزة.

وأعادت المسؤولة الأممية إلى الأذهان أن الأمم المتحدة تقوم بأنشطة فى أفغانستان منذ عام 1949، وقالت " إننا لا ننوى التخلى عن الشعب الأفغانى، وقد أكدت خلال مباحثاتى مع كبار ممثلى حركة طالبان أهمية ضمان مشاركة كافة الأفغان فى الحكم والحياة العامة".

وأضافت قائلة: "لقد تبادلت وجهات النظر معهم بصراحة بشأن ضرورة وفاء طالبان بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمشاركة فى قمع الإرهاب" .

ومضت قائلة: "إن هناك شعورا بالقلق البالغ بشأن وضع المرأة والفتيات فى أفغانستان، وقد استمعت خلال الزيارة إلى رغبتهن فى الذهاب إلى العمل والمدارس والمشاركة فى الحياة العامة بدون تمييز".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها بحثت أيضا الوضع الإنسانى الذى تدهور بشدة فى أفغانستان خلال العام الماضى، وذكرت أن العمل سيستمر مع مؤسسات مالية دولية والمجتمع الدولى من أجل المساعدة على التخفيف من حدة هذا الوضع والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادى واجتماعى تام هناك.