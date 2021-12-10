جدة - نرمين السيد - أعلن المسئول الحكومى النيجيرى الحسن عيسى مزكوكا، أن 16 شخصا لقوا حتفهم؛ فيما تم اختطاف آخرين إثر هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد فى قرية "بارى" بمنطقة "ماشيجو" فى ولاية "النيجر" شمالى البلاد.





وأوضح المسئول النيجيرى - وفقا لقناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهجوم استغرق عدة ساعات، وأن العشرات من المسلحين على متن دراجات نارية، قاموا بقتل أشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 16 شخصا إثر هجوم مسلح على مسجد شمال نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.