«ديكتاتور وحمار».. تراشق بالألفاظ بين مسؤول فرنسى ومرشح رئاسى على الهواء

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير، للمرشح الرئاسى إريك زمور، المنتمى لليمين المتطرف، إنه يمثل خطرًا على الشعب الفرنسى، بينما وصفه الثانى بأنه "حمار"، وذلك فى أثناء مناظرة ساخنة بينهما عرضها التلفزيون الفرنسى فى ذروة وقت المشاهدة، أمس الخميس.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، تنوعت المناظرة بين لومير وزمور، من المسائل الاقتصادية إلى موضع الإسلام فى البلاد، واستمرت المناظرة لساعة وجهًا لوجه.

وبحسب الوكالة، وصلت المناظرة إلى ذروتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عندما حاول الصحفيون عبثا تحجيم تبادل زمور ولومير لوجهات النظر عن حكومة فيشى، التى كانت تخدم النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال زمور إن حكومة فيشى حمت اليهود الفرنسيين من المحرقة النازية، فيما يرفض مسؤولون هذه الرواية باعتبارها تلاعبًا بالتاريخ. كما وصف زموز وزير المالية الفرنسى لومير خلال المناظرة، بأنه "حمار".

كما اعتبر لومير أن مناظره زمور، المعلق السياسى السابق الذى تعرض لعقوبات بسبب التحريض على الكراهية العرقية، لديه "كل الميول ليصبح ديكتاتورًا".

يذكر أن فرنسا ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى أبريل 2022، والتى أعلن إريك زمور عزمه على خوضها.

قال زمور لدى إعلانه الترشح للرئاسة، أنه "لم يعد الوقت مناسبا الآن لإصلاح فرنسا، بل لإنقاذها، فالكثير من الناخبين لم يعودوا قادرين على التعرّف على بلادهم".

وحقق زمور تقدّما فى استطلاعات الرأى فى الأشهر الأخيرة، رغم مؤشرات على تراجع هذا الزخم، فيما يرى فيه معارضون شخصية عنصرية، يعتبره أنصاره مدافعا عن قيم فرنسا.