بسبب المتحور الجديد.. إسرائيل تمدد إغلاق الحدود أمام الأجانب

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، قرارًا بتمديد إغلاق حدود الدولة العبرية أمام الأجانب لعشرة أيام أخرى، فى إمتداد للإجراء الذى تم الإعلان عن سريان تنفيذه منذ الإثنين المقبل، ليستمر حتى 22 من الشهر الجارى، فى إجراءات وقائية لمنع انتشار المتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد.





وفى بيان له، قال المكتب الصحفى لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالى بينيت، إنه التقى الليلة الماضية مع وزير الصحة فى حكومته، نيتسان هورويتز، واتفقا على "تمديد القيود الحالية لعشرة أيام أخرى".

ووفقًا لقرار بينيت، سيستمر إغلاق حدود إسرائيل أمام الزوار والسائحين الأجانب حتى قبل أسبوع من نهاية العام الجارى 2021.

كما تفرض الحكومة الإسرائيلية حجرًا صحيًا على المواطنين الإسرائيليين العائدين إلى البلاد لمدة ثلاثة أيام على الأقل، حيث تواصل تقييم الوضع الصحى ومناقشة ما إذا كانت ستفرض قيودًا جديدة محتملة خلال الأيام المقبلة.

وكان خبراء وزارة الصحة اجتمعوا فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء الماضى، لبحث مسألة إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لهؤلاء الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، إضافة إلى تطعيم المتعافين، حسبما أفاد به تقرير لهيئة البث الإسرائيلى.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن هذا الاجتماع جاء تزامنًا مع ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون فى إسرائيل، إلى 11 حالة مؤكدة.

وقال مسؤولو الصحة الإسرائيلية إن "فعالية اللقاحات تضعف بعد 5 أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرًا ضروريًا".

وكانت إسرائيل أعلنت منذ سبتمبر الماضى أنها تجرى استعدادات لضمان الحصول على إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومناقشة إمكانية الحاجة لجرعة رابعة من اللقاحات، لاستخدامها فى حال الحاجة إلى توزيع جرعة رابعة من اللقاحات.