الهند تسجل 25 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن فى البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن فى البلاد. وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الإصابات المسجلة بالمتحور لا تعانى من أعراض شديدة.

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