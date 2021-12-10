الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 63 إرهابيا وتدمير 8 أوكار خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 2 إلى 9 ديسمبر الجارى؛ شملت تنفيذ أوامر قبض بحق 63 إرهابيا، وتدمير 8 مضافات، فضلا عن ضبط 85 عبوة ناسفة".

وأضافت أنه تم ضبط 6 مخازن للعتاد تابعة للعناصر الإرهابية، والقبض على 59 متسللا عراقيا وأجنبيا.