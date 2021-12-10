عضة فأر تجبر تايوان على التحقيق فى انتقال كورونا من الحيوان للإنسان

جدة - نرمين السيد - بدأت تايوان تحقيقًا علميًا حول تفش جديد محتمل لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أكدت التقارير المعملية إصابة موظفة بالوباء فى معمل يخضع للحراسة المشددة، بسبب عضة فأر.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، كانت موظفة المعمل تعرضت لعضة فأر مصاب بفيروس كورونا، لتكون أول حالة إصابة محلية تسجلها البلاد، منذ أكثر من شهر.

وحسبما ذكر وزير الصحة، تشين شيه تشونج، فى مؤتمر صحفى موجز، مساء أمس الخميس، أشارت فقد أكدت الاختبارات إصابة موظفة المعمل بالوباء، وهى فى العشرينات من عمرها، هذا الأسبوع، بعد تعرضها للفيروس فى أثناء عملها فى "أكاديميا سينيكا"، المعهد البحثى الكبير فى تايوان، فى منتصف نوفمبر الماضى.

وأوضح الوزير أن الباحثة لم تكن سافرت مؤخرًا للخارج، علاوة على أنها تلقت جرعتين من لقاح "موديرنا".

كما حددت السلطات الصحية هويات 94 شخصًا، اختلطوا بموظفة المعمل، منذ إصابتها، لاسيما زملائها وأصدقائها المقربين، وتم وضعهم قيد الحجر الصحى.

وفى خلال المؤتمر الصحفى، أشار خبير بارز فى علم الفيروسات، إلى تقارير إعلامية تؤكد تعرض الباحثة فى المعمل لعضة من فأر مصاب بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات لتأكيد ما إذا كانت عضة الفأر هى مصدر انتقال الفيروس.

وتعتقد السلطات الصحية فى تايوان أن الباحثة قد تكون مصابة بسلالة "دلتا"، إذ سجلت تايوان 14500 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا، إضافة إلى 848 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.