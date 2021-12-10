نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تحويل رصيد حياك عمانتل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحويل رصيد حياك عمانتل, تعتبر شركة عمانتل أحد الشركات الكبرى داخل سلطنة عمان والخاصة بالاتصالات, وتقدم شركة عمانتل مجموعة متنوعة من الخدمات لكل عملاءها وذلك بهدف خلق حالة من الرفاهية لدي عملاء شركة عمانتل للاتصال, ومن بين الخدمات المميزة التي تقدمها شركة الاتصالات عمانتل هي خدمة تحويل الرصيد بين عملاءها, حيث عندما ترغب في تحويل الرصيد لابد أن تطلع علي الشروط الموضوعة من قبل شركة عمانتل.

شروط تحويل رصيد حياك عمانتل

يمكنك تحويل رصيد بطاقة عمانتل العمانية ولكن هناك عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل الشركة لكل عملاءها, حيث أن هذه الشروط الموضوعة من قبل الشركة لتحويل رصيد بطاقة حياك هي.

اعلي مبلغ يمكن تحويله من بين عملاء حياك عمانتل في اليوم الواحد هو خمس وعشرون ريال عماني.

اعلي قيمة يمكن تحويله خلال الشهر الواحد بين عملاء حياك عمانتل هو خمسون ريال عماني.

أقل قيمة يمكن تحويلها بين علاء حياك عمانتل هي خمسون بيسة.

لابد أن تقوم بسداد رسوم استخدام هذه الخدمة, وتقدر رسوم تحويل رصيد بطاقة حياك عمانتل هي عشرين بيسة.

كيفية تحويل رصيد بطاقة حياك عمانتل

يمكنك تحويل رصيد بطاقة حياك عمانتل من خلال الاكواد التي تم وضعها من قبل شركة عمانتل للاتصالات, حيث أن هناك الكثير من الاكواد التي تم وضعها من قبل الشركة من أجل التسهيل علي العملاء الاستفادة من خدمات الاتصال المختلفة للشركة, ومن بين هذه الاكواد كود تحويل رصيد بطاقة حياك عمانتل, حيث عندما تقوم بتحويل الرصيد لابد إدخال الكود الآتي, # المبلغ بالبيسة*رقم هاتف المستقبل*1234*440*, بعد إدخال الكود السابق لابد من إدخال الرقم السري الخاص بهذه الخدمة, حيث أن الرقم السري الافتراضي لهذه الخدمة هو 1234.

خطوات تغيير الرقم السري الخاص بتحويل رصيد بطاقة حياك عمانتل.

قامت شركة عمانتل للاتصالات بتوفير خدمة آخري مميزة لكل عملاءها وهي أنه يمكنك أن تقوم بتغيير رقم السر الافتراضي لتحويل رصيد بطاقة حياك, حيث تم عمل كود مخصص لتغيير الرقم السري إلي رقم خاص بك وحدك, حيث يتم كتابة *1234*441*, ثم الرقم السري الجديد ثم علامة # ثم الضغط علي إرسال.