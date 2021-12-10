حيلة جديدة من حيل تطبيق الواتساب التفعيل والاختفاء تعرف عليها تكنولوجيا

تتحدث مقالتنا اليوم عن تطبيق الواتس اب ،يعتبر تطبيق الواتساب تابع لاحد الشركات الكبرى وهى شركة مينا ، فكل مستخدمين تطبيق الواتساب يقبلون علية بطريقة شديدة ذلك من اجل الخدمات التي يوفرها لكافة المستخدمين لدية ، فتطيق الوتساب يعد برنامج أمريكي فى الأساس يعمل بشكل مجانى لمستخدمى فيكون اعتماده أكثر على الخدمة الخاصة بارسال الرسائل بالانظمة الاساسية وايضا لدية القدرة على نقل الصوت عن طريق البروتوكول فويب التابع لشركة ميتا ، في جميع مستخدمي تطبيق الواتساب يستطيعون ارسال اي رسالة نصية أو صوتية ويمكنهم أيضا إجراء جميع المكالمات ايا كانت صوتية او مرئية ، فهذا التطبيق يتوفر على أجهزة الهاتف وايضا اجهزة الكمبيوتر .

الخطوات التى يجب اتباعها لتفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء

من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الخطوات التي يجب على جميع مستخدمي تطبيق الواتساب اتباعها والتي من خلالها قام الدعم الفنى لهذا التطبيق هذة الخطوات ، ومن الممكن أن يتم إزالتها اذا أراد المستخدم ذلك وذلك بعد مرور 24 ساعة او 7 ايام او 90 يوم ، واكد ايضا اذا ظهر اي رسالة جديدة سوف يتم اخفاءها من الدردشة بعد ما قام المستخدم بتفعيل هذه الخاصية ، على المستخدم اتباع هذه الخطوات وهى كالاتى :

اولا : يجب ان يتم بدء يتم تطبيق الواتساب . ثانيا : يتي ايضا تطبيق الواتساب الدخول الى الدردشة الخاصة بـ الصديق الذى يريد حذف اى رسالة خاصة بة . ثالثا :يجب ان يتم الضغط على الاسم الخاص بجهة الاتصال . رابعا ، على المستخدم اختيار الخاصية الخاصة بالرسائل ذاتية الاختفاء . خامسا : يجب ان يتم الضغط على كلمة متابعة . سادسا : على المستخدم يجب أن يتم اختيار المدة اى كانت 14 ساعة او 7 ايام او 90 يوم .

على المستخدم بدء تشغيل تطبيق الواتساب .

يمكنه الدخول الى الدردشة الخاصة بالصديق ويمكنه من الغاء الخاصية عنده .

يجب الضغط على اسم الخاص بجهة الاتصال .

علية القيام باختيار هذه الخاصية .

عليه القيام بالضغط على متابعة .

اخيرا عليه القيام بتحديد ايقاف الخاص بتشغيل الخاصية .

الخطوات التي يجب اتباعها بتعطيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء