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5 قرارات أممية لصالح الفلسطينيين

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية تتعلق باللاجئين الفلسطينيين ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق في انتهاكاته لحقوق الإنسان. 5 قرارات أممية لصالح الفلسطينيينإعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية تتعلق باللاجئين الفلسطينيين ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق في انتهاكاته لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن القرار الأول تعلق باستمرار تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وحاز على تأييد 164 دولة فيما صوت ضده كيان الاحتلال الإسرائيلي فقط وامتنعت 10 دول بينها الولايات المتحدة عن التصويت. واضافت ان القرار الثاني المتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فحصل على تأييد 162 دولة وصوت ضده كيان الاحتلال والولايات المتحدة وكندا وجزر المارشال فيما امتنعت ست دول عن التصويت. وحاز القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 159 دولة وصوت ضده كيان الاحتلال وأربع دول وامتنعت ثماني دول عن التصويت. فيما نال القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تأييد 146 دولة بينما صوت ضده كيان الاحتلال وست دول وامتنعت 20 دولة عن التصويت. أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة فحصل على تأييد 80 دولة وصوت ضده كيان الاحتلال و17 دولة وامتنعت 73 دولة عن التصويت.

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