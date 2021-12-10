أخبار اليمن : الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين في 14 محافظة

الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين في 14 محافظةحذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوّقع المركز في نشرته الجوية اليوم، استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع إمكانية تكوّن الصقيع "الضريب" على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب، الضالع والمرتفعات الغربية لمحافظتي الجوف ومأرب".

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.

ونبه المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المناطق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

كما حذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة جداٌ.

وقد سجلّت محطات الرصد الجوية، أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم، على عمران : -1.5 وصنعاء : -0.4 وذمار : 1.3 وإب : 6.3 والسدة- إب : 7 والمحويت : 7 وعتق : 7.5 ، كما سجلّت في سيئون : 09.7.