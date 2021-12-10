بلفظ بذيء.. ترامب يوجه إهانة شخصية لنتانياهو

استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "لفظا بذيئا" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، منتقدا إياه بسبب تهنئته جو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة أواخر العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة إسرائيلية، الجمعة.

واتهم ترامب الزعيم الإسرائيلي السابق بـ"عدم الولاء"، قائلا إنه ساعد نتانياهو في انتخاباته من خلال التراجع عن سياسة أميركية استمرت عقودا، ودعم إسرائيل بشأن أراض احتلتها.

وفي مقابلات في وقت سابق من هذا العام مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أعرب ترامب عن غضبه من مقطع مصور لنتانياهو على الإنترنت يهنئ فيه بايدن، علما أن الرئيس السابق لا يزال يدعي تزوير الانتخابات.

وقال ترامب في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة: "لم يفعل أحد مثلما فعلت لبيبي. أحببت بيبي. ما زلت أحب بيبي"، في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه على نتانياهو.

وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "لكنني أيضا أحب الولاء. كان يمكن لبيبي أن يظل صامتا. لقد ارتكب خطأ فادحا"، كما استخدم لفظا بذيئا بحق نتانياهو.

وهنأ نتانياهو بايدن بعد أكثر من 12 ساعة من فوزه بالانتخابات وبعد معظم زعماء العالم الآخرين، ولم يشر في تغريدته إلى بايدن باعتباره رئيسا منتخبا، وأتبعها بمنشور يشيد بترامب.

ويبدو أن ترامب غاضب بشكل خاص من مقطع مصور نشره نتانياهو في 20 يناير، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب بايدن، حيث قال نتانياهو إنه وبايدن يتمتعان بـ"صداقة شخصية حميمة ترجع إلى عقود عديدة".

ونقل عن ترامب القول "لم أتحدث معه منذ ذلك الحين".

وأطيح نتانياهو من منصب رئيس الوزراء الصيف الماضي بعد فشله في تشكيل أغلبية حاكمة، عقب 4 انتخابات صعبة في أقل من عامين.