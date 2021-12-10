العمليات المشتركة فى العراق تعلن مغادرة معظم القوات للتحالف الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "القوات القتالية للتحالف الدولى ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفى ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجى ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية، مؤخرًا على نقل أفراد التحالف ذوى الدور القتالى خارج العراق والإعلان رسميًا عن إنهاء المهام القتالية، مؤكدًا أن تواجد أفراد التحالف فى العراق سيكون لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراقية.

وتابع: "لقد تم مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين يحل محل القوات السابقة، من أجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة".

وذكر البيان أن ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجى بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصريًا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.