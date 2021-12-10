اسكتلندا تسجل 110 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقالت ستارجن - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن هذا ربما يكون أسرع تفشى شهدناه فى هذا الوباء حتى الآن، مرجحة أن يكون هذا المتحور السائد فى اسكتلندا "ربما فى وقت مبكر من بداية الأسبوع المقبل".

وحذرت ستارجن من أن متحور أوميكرون بإمكانه الانتشار بشكل أسرع بكثير من متحور "دلتا".