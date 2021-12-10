جدة - نرمين السيد - وقالت ستارجن - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن هذا ربما يكون أسرع تفشى شهدناه فى هذا الوباء حتى الآن، مرجحة أن يكون هذا المتحور السائد فى اسكتلندا "ربما فى وقت مبكر من بداية الأسبوع المقبل".
وحذرت ستارجن من أن متحور أوميكرون بإمكانه الانتشار بشكل أسرع بكثير من متحور "دلتا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسكتلندا تسجل 110 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.