رئيس وزراء العراق: لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة (السومرية الإخبارية) بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على "داعش: "إننا لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم"، مضيفا "نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات (داعش) الإرهابية". وتابع الكاظمى "سلاما للدماء الزكية التى حررت الأرض ووحدت العراقيين وأنجزت النصر، سنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامى واقتلاع جذوره".

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