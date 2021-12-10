بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى اليوم العالمى حقوق الانسان

جدة - نرمين السيد -

وجاء نص البيان:

تخلد الأمم المتحدة يوم الجمعة 10 ديسمبر الأول 2021، ومعها المجتمع الدوليوالأسرة الحقوقية، "يوم حقوق الإنسان العالمى" الذى يصادف هذه السنة مرور (73) عاما على اعتماد "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخى، محورى ومرجعى يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولى لحقوق الإنسان.

ويرتكز "يوم حقوق الإنسان العالمى" لعام2021 على مفهوم المساواة وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة وفى مقدمتها عدم التمييز، فى مجتمعات تنبذ الكراهية والعنصرية والعنف والتطرف.

وفى تصريح بالمناسبة، أفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة فى سبع مواضع، حيث أكدت أول فقرة من الديباجة على حق الإنسان فى حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامى الحنيف والديانات السماوية الأخرى، كما تناولت المادة الأولى من الميثاق المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال فى الدول العربية لحياة حرة مسؤولة فى مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.

ومن بين الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال فى التمتع بجميع الحقوق الواردة فيهذا الصك العربى المرجعى. علاوة على ذلك، فإن من بين حقوق المواطن المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين، وأن تتاح له وعلى قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة على أساس تكافؤ الفرص.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعتبر تعزيز مفاهيم المساواة وعدم التمييز فى المقام الأول من أهدافها الرئيسية.

هذا، وفى يوم حقوق الإنسان العالمى، تجدد جامعة الدول العربية تأكيدها على عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف فى هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته فى إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدمتخلف أحد عن الركب.

وفى ظل استمرار تفشى الوباء، من المهم التأكيد مجددا على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى نصت فى اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى فى زمن انتشار الأوبئة.