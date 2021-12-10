احتجاج صامت فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - نظم محتجون إضرابًا صامتا فى مختلف أنحاء ميانمار، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إغلاق المنشآت وإخلاء الشوارع، رفضًا للإنقلاب العسكرى الذى وقع فى البلاد منذ فبراير الماضى، حسبما ذكر المشاركون فى الاحتجاجات ومواقع إخبارية محلية.





ووفقًا للتقارير، خلت الشوارع من المارة فى الكثير من مدن ميانمار، وشهدت الشوارع حركة القليل من المركبات فى يانجون التى تعد أكبر مدينة فى البلاد.

فيما أشارت تقارير إلى نجاح تلك الأنشطة بمختلف أنحاء البلاد، حيث قالت خين ساندار، إحدى زعماء الاحتجاج: "يجب أن نرسل رسالة إلى العالم بأن انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار، هى الأسوأ"، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وكان زعماء الاحتجاج دعوا المواطنين فى ميانمار إلى تنظيم اضرابات صامتة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة من مساء اليوم الجمعة، إلا أن السلطات أغلقت جميع المنشآت تقريبا منذ الصباح.

وفى يوم الإثنين الماضى، استنكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الحكم الذى أصدره النظام العسكرى الحاكم فى ميانمار بحق الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشى، والتى حوكمت بالسجن 4 سنوات فى وقت سابق من اليوم.

واعتبرت باشليه أن الحكم على سو تشى "فى محاكمة ملفقة مع إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش مدفوع سياسيًا"، مؤكدة أن هذه الإدانة "تغلق ايضًا باب الحوار السياسى" الدولى مع النظام الحالى فى ميانمار.