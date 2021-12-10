عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد المُصلين نحو خمسين ألفا من المقدسيين ومن الضفة، ومن داخل الخط الأخضر.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية فى محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة؛ وأعاقت وصول المُصلين إلى المسجد الأقصى ودققت فى هوياتهم وأجرت عمليات تفتيش فى أمتعتهم.

كان مئات المصلين أدوا صلاة الفجر فى رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات مقدسية؛ ردا على الاقتحامات المكثفة التى نفذها مستوطنون متطرفون رافقت أيام ما يُسمى عيد الأنوار اليهودى أو "الحانوكاه"؛ نفذ خلالها المستوطنون وحاخاماتهم جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية فى باحات الأقصى وساحاته؛ وتلقوا شروحات كاذبة عن الهيكل المزعوم.