الفلبين: انحراف طائرة عن المدرج ونجاة ركابها

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، بأن الحادث لم يتسبب فى وقوع إصابات، إلا أنه تسبب فى تأخير 34 رحلة قادمة ومغادرة، مشيرة إلى أنه تم سحب الطائرة وهى من طراز "دى هافيلاند داش 8" ذات المحرك التوربينى بعيدا عن المدرج عقب ثلاث ساعات، الأمر الذى سمح بإعادة فتح المطار.
وأضافت هيئة الطيران المدنى الفلبينية أن ركاب الطائرة البالغ عددهم 29 شخصا وأفراد طاقمها الأربعة هبطوا بسلام، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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