صربيا: ممتنون لروسيا لمساعدتنا فى إنتاج لقاح ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت برنابيتش - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إننا اتخذنا خطوة مهمة نحو إنتاج اللقاح الروسى، وأشكر بصدق الاتحاد الروسى على دعمه لنا لإنتاج هذا اللقاح الممتاز فى صربيا"، مضيفا "روسيا هى أقرب شريك لنا وصديق يضمن أمن طاقتنا، وفى هذه المناسبة، أشكركم بصدق وحرارة على الدعم الكبير الذى قدمته لنا روسيا فى قطاع الطاقة".

وفى 4 يونيو من هذا العام، اتفق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الصربى ألكسندر فوتشيتش على إنتاج لقاح "سبوتنيك v" الروسى فى صربيا.. فيا تقوم صربيا حاليا بتعبئة لقاح "سبوتنيك v"، مع بدء الإنتاج على نطاق واسع بحلول نهاية العام الجارى.

وبحسب نتائج المفاوضات بين بوتين وفوتشيتش فى 25 نوفمبر الماضى فى سوتشى، توصل الجانبان إلى اتفاق يقضى بإبقاء سعر الغاز عند 270 دولارًا لكل ألف متر مكعب خلال أشهر الشتاء الستة المقبلة، ثم بعد ذلك، ستحصل بلغراد على شروط مواتية من موسكو بموجب عقد طويل الأجل.