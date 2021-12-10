تيار الحكمة العراقى يؤكد ضرورة تعزيز الضربات الموجعة على رؤوس الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، اليوم الجمعة، ضرورة الحفاظ على النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب؛ وذلك بمناسبة يوم النصر على تنظيم "داعش" الإرهابى.





وقال الحكيم - فى تدوينة على موقع (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) - : "إننا جميعًا مطالبون بالحفاظ على هذا النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب الذى يسعى اليوم إلى إعادة بعض نشاطاته من خلال الخروق الأمنية التى نشهدها بين الحين والآخر". وأضاف: "فى يوم النصر على تنظيم (داعش) الإرهابى، ألف تحية لصانعيه من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة بكافة صنوفها، والرحمة والرضوان والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، ففى مثل هذا اليوم شهد العالم بأسره راية العراق وهى ترفرف على ربوع مدننا التى استباحها الإرهاب الداعشى وحررها أبناء شعبنا بعد أن استجابوا لفتوى المرجعية الدينية العليا لتختلط دماء مكوناته فى أروع مشاهد التلاحم والوحدة الوطنية".

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