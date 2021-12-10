شحن جواهر فري فاير shop2game عن طريق ال ID ألاف الجواهر في انتظارك

شحن جواهر فري فاير من المواضيع الهامة التي يبحث عنها باستمرار الكثير من عشاق لعبة باتل رويال الشهيرة فري فاير، ويعتبر الحصول علي جواهر free fire من الأشياء التي تتميز بصعوبة بالغة حيث يجب عليك أجتياز العديد من المهام والفوز في عدد كبير من المباريات للحصول عليها، ويتم أستخدام الجواهر في شراء العديد من الأسلحة الموجودة داخل اللعبة أيضا شراء الاسكنات والحيونات أو ظفع قينة الأشتراك في lucky royal وهي أحدي مسابقات free fire التي من خلالها تحصل علي العديد من الجوائز مثل ترقيات الأسلحة والجلود الفريدة، وسوف نتعرف معك ألان علي طريقة لشحن جواهر free fire بالID بطريقة سهلة وبسيطة وضمان وصول الجواهر في نفس وقت الشحن.

شحن جواهر فري فاير shop2game

يعتبر موقع shop2game من أفضل المواقع المضمونة لشحن جواهر free fire كما أن الموقع يدعم الشحن لجميع الدول العربية ويدعم أكثر من وسيلة دفع ويمكنك من شحن جواهر free fire في السعودية عن طريق وان كارد ونستعرض ألان خطوات شحن الجواهر عن طريق الموقع.

الدخول إلي الرابط الرسمي لموقع shop2game.

ثم من قائمة الألعاب نقوم بالضغط علي free fire.

بعد ذلك نقوم بإنشاء حساب جديد.

ثم نقوم بوضع رقم الID في المكان المخصص ونتأكد من صحة الID.

بعد ذلك تقوم بتحديد طريق الدفع المتوفرة في بلدك سواء عن طريق البطاقات البنكية أو رصيد الهاتف.

بعد تأكيد عملية الشراء تقوم بفتح اللعبة سوف تجد الجواهر في حسابك علي الفور.

تسجيل الدخول إلي حسابك علي موقع shop2game.

ثم إدخال معرف اللاعب الID بشكل صحيح.

بعد ذلك تحديد طريقة الدفع عن طريق INWI.

ثم تحديد كمية الجواهر التي ترغب بشرائها من الموقع والضغط علي أيقونة متابعة إلي شاشة الدفع.

بعد ذلك إدخال رقم inwi والضغط علي أرسال كود التأكيد بعد وصل الكود نضعة في الخانة المخصصة والضغط علي تأكيد.

بعد الضغط علي تاكيد يتم خصم المبلغ من رصيدك وتتم عملية الشحن بنجاح.

طريقة شحن الجواهر عن طريق إنوي inwi

يمكنك الأطلاع أيضا علي احصل علي “5000” جوهرة شحن جواهر فري فاير مجانا بال ID.