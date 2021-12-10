"لبنان الأخضر".. وسام عالمي لأغنى محمية طبيعة في شرق المتوسط

منحت سفيرة إيطاليا في لبنان نيكولتيا بومبارديري، مدير محمية أرز "الشوف" نزار هاني، وسام "نجمة إيطاليا من رتبة فارس"، تقديرا لعطائه وإبداعه في صنع الأمل بمستقبل بيئي أفضل.

وأشاد التكريم الإيطالي بتفاني هاني وسعيه الدائم لحماية الطبيعة، إضافة إلى دوره في تعزيز العلاقات بين إيطاليا ولبنان.

وأنشئت محمية أرز الشوف الطبيعية عام 1996، وفي 2005 أعلنتها منظمة اليونيسكو مع 22 محمية في لبنان بحدود واسعة تشمل العديد من القرى الجبلية في الشوف وصولا إلى البقاع الغربي شرقا، ضمن برنامج اسمه "الإنسان والمحيط الحيوي".

ويضم البرنامج 714 محمية موزعة على 130 بلدا حول العالم، تهتم بالموازنة بين النظم البيئية وحاجات المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وتعد محمية أرز الشوف من أكبر المحميات في لبنان وأغناها في منطقة شرق البحر المتوسط، وأدرجت على القائمة الخضراء عام 2018 من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتضم 1054 نوعا من النباتات و290 نوعا من الطيور بين المحلية والمهاجرة، وتحتوي على ثلث غابات الأرز المتبقية في لبنان، كما تضم العديد من الأشجار المعمرة التي يصل عمره بعضها إلى 3 آلاف عام.

خطة واعدة

ولحماية هذه الثروة، قال هاني في حديث مع موقع "دوت الخليج"، إنه يجب إعادة تأهيل النظم البيئية التي تتم حسب ارتفاعات المحمية، المتراوحة بين 800 وألفي متر عن سطح البحر.

وأوضح أن الخطة تتمثل في إعادة توطين العديد من الحيوانات في بيئتها الطبيعية أو المشابهة، مثل إدخال وعل الجبل إلى المحمية، وتوفير البيئة الآمنة لأصناف عديدة من الطيور والحيوانات، وإعادة زراعة شجر الأرز.

وأردف أن الخطة تشمل أيضا غابات السنديان المعمر والصنوبر، مضيفا: "نعمل على تنظيف محيطها من المخلفات النباتية لحمايتها من الحريق، وتحويلها بعد طحنها إلى كومبوست يعاد استعماله في التدفئة، مما يساهم في منع قطع الأشجار بعد الارتفاع الهائل في سعر المحروقات".

وتابع هاني: "نعمل على إعادة تنظيف وصيانة المكان والمدرجات للزراعة المستدامة وزرع أنواع متأقلمة من الأشجار المثمرة مثل العنب والجوز والسماق والصنوبر، ونربي النحل للحصول على العسل الطبيعي ضمن بيئة نظيفة خالية من المبيدات الحشرية والأمراض، وفي سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية في المحمية والجوار ننظم خطة إدارة المياه للحفاظ على الخزانات الجوفية وكميات المياه الكافية في مجرى الأنهار".

جائزة نجمة إيطاليا

كما تحدث عن الجائزة التي نالها، قائلا: "إنها وسام يمنح من إيطاليا لأشخاص تعاونوا معها ونجحوا، والمحمية تعاونت مع السفارة الإيطالية ومكتب التعاون الإيطالي في بيروت عام 2008 بعملية توأمة مع محميات إيطالية، ونظمنا تبادل خبرات، وجاءت الجائزة تكريما لهذا التعاون ودعما للمحمية ونشاطها لأنها صارت ناشطة في حوض البحر المتوسط، ووضعت على القائمة الخضراء ضمن محميات قليلة حول العالم".