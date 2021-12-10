مصر.. تفاصيل عملية الـ5 ساعات لإنقاذ شاب حاول الانتحار

نجحت قوات الشرطة في مصر في إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من شرفة في الطابق السابع، بمنزله في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وكشف مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن الشاب ظل واقفا على حديد التكييف المثبت على شرفة منزله، لمدة قاربت 5 ساعات، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه.

وأوضح المصدر أن "عملية الإنقاذ شارك فيها 4 لواءات شرطة و20 ضابطا وعدد من أفراد الأمن، إضافة إلى رجال الحماية المدنية والإنقاذ بوزارة الداخلية".

وأشار إلى أن مساعد مدير أمن الجيزة اللواء هشام الطماوي تواجد بنفسه في مكان الواقعة، وأشرف على عملية الإنقاذ.

واستخدم رجال الأمن بالونا عملاقا ووضعوه في الشارع أسفل الشرفة التي حاول الشاب القفز منها كإجراء احترازي، فيما صعد فريق إلى منزله وتجاذبوا معه أطراف الحديث حتى تمكنوا من السيطرة عليه وإنزاله قبل أن يقفز.

وأضاف المصدر الأمني: "تبين من تحريات الشرطة أن الشاب مريض نفسي وكان يعاني حالة من الاكتئاب في الفترة الأخيرة، فتم إيداعه مصحة نفسية للحصول على العلاج اللازم".