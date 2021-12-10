الكرملين: نقيم بشكل إيجابى التعاون فى الأمن السيبرانى مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكد دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن روسيا تقيم تعاونها بشكل إيجابى مع الولايات المتحدة فى مجال الأمن السيبرانى بعد قمة جنيف.





وقال بيسكوف وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنه تم وضع آلية عمل وهى تؤدى وظائفها، وفى هذا الصدد يمكننا تقييم الطريقة التى يتم بها تنفيذ اتفاقيات جنيف بشكل إيجابى". وردا على طلب للحصول على تعليق على التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاقات بعد اجتماع بوتين وبايدن فى جنيف وما إذا كانت واشنطن قد أطلعت موسكو على بعض المعلومات حول الجرائم الإلكترونية، أوضح بيسكوف قائلا: "إن روسيا لا تستطيع تحمل الكشف عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالعمل الجارى"، مشددا على أن هذا موضوع حساس للغاية. وفى وقت سابق، قال بوتين إن محادثاته مع بايدن يوم الأربعاء الماضى عبر مكالمة فيديو أشارت إلى إحراز تقدم كبير فى الحوار بين موسكو وواشنطن حول الأمن السيبرانى فى الأشهر الأخيرة.

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