الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة شمال غربى محافظة شبوة

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة - وفقًا لقناة اليمن الفضائية - أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت مناطق جديدة فى محور بيحان شمال غربى المحافظة. وأكد المركز مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية واستعادة عدد من الأسلحة المتنوعة التى كانت بحوزتها. وكانت الميليشيا الحوثية شنت هجومًا واسعًا على مواقع الجيش والمقاومة فى جبهة مجبجب بمديرية عين غربى المحافظة، فيما تمكن رجال الجيش والمقاومة من كسره بعد مواجهات استمرت لساعات، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية.

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