غانا: تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين ضد فيروس كورونا عند الوصول

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولو الصحة فى غانا أنه سيتم تطعيم المواطنين والمقيمين العائدين للبلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا عند وصولهم إلى المطارات، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل فى حال عدم تلقيهم تطعيمات، وذلك بسبب مخاوف من انخفاض عدد متلقى اللقاحات.





وأضاف المسؤولون وفقا لقناة (سكاى نيوز) البريطانية أن جميع المواطنين الغانيين الذين يغادرون البلاد أيضا سيحتاجون إلى إظهار دليل على تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس. وأشارت القناة إلى أنه تم تطعيم 5.7 % فقط من السكان فى غانا حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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