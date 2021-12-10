روسيا: نعمل على صياغة وثيقة «الضمانات الأمنية» لتقديمها لواشنطن

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن بلاده تعمل على صياغة وثيقة الضمانات الأمنية، التى تحدث عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكى جو بايدن، خلال محادثاتهما الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة ما زالت غير جاهزة بعد.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نعمل حاليا على صياغة مفهومنا لرؤيتنا عما تحدث عنه الرئيسين بشأن إعداد وثيقة خلال أسبوع بالضمانات الأمنية المطلوبة، وسنسلمهم إياها". يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقد مع نظيره الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء الماضى، قمة عبر الاتصال المرئى وسط تصاعد التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا. وأكد البيت الأبيض بعد القمة أن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لعقوبات اقتصادية شديدة وغيرها من الإجراءات فى حال حصول تصعيد عسكرى فى أوكرانيا، بينما طالب الرئيس الروسى بضمانات أمنية لبلادة، منها عدم توسع حلف "الناتو" نحو الحدود الروسية وعدم انضمام أوكرانيا للحلف فى المستقبل.

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