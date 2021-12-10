التجارة الخارجية اليابانية تعقد فعالية لتقنيات المياه للاستخدام الصناعى

جدة - نرمين السيد - تعقد منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" حدثًا عبر الإنترنت خلال الفترة من 13 ديسمبر الجارى وحتى نهاية الشهر، تشارك فيه 20 شركة يابانية لتعريف الشركات المصرية بتقنيات المياه المخصصة للاستخدام الصناعى والتجارى، حيث تسهم بعض التقنيات فى تحسين كفاءة استخدام المياه ووحدات تنقيتها والمضخات المتخصصة.





وقال تويوكازو فوكوياما العضو المنتدب لمنظمة جيترو بالقاهرة، إن الشركات اليابانية حظيت بمشاركة طويلة فى مجالات الزراعة والرى وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى. وترتبط منظمة التجارة الخارجية اليابانية بالحكومة اليابانية، وتعمل على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين بين اليابان وبقية العالم، ولديها حاليا 76 مكتبًا خارجيًا فى 55 دولة؛ من بينها 9 مكاتب تقع فى إفريقيا، وتعمل المنظمة على تعزيز العلاقة بين اليابان وأفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على التفاعلات التجارية. ومع زيادة الاهتمام بين الشركات اليابانية بالسوق الأفريقية، يتمثل هدف جيترو الآن فى المساهمة فى النمو الاقتصادى للدول الأفريقية من خلال تشجيع وتسهيل الشراكة التجارية بين الشركات اليابانية والأفريقية. يذكر أن جيترو تأسست بالقاهرة عام 1955 بهدف تعزيز التجارة بين اليابان ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و"جيترو القاهرة" هو مكتب إقليمى لدول مصر والأردن ولبنان وسوريا وليبيا والسودان، ومع تعرضها لأزمة غير مسبوقة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قامت بتنفيذ العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

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