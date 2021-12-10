شروط الحصول على منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1443

منح أراضي الديوان الملكي السعودي ، تعد أحد أشكال الدعم السكني الذي تقدمه الحكومة السعودية لمواطنيها ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على منحة أرض، بشرط أن يكون رب الأسرة المتقدم ليس لديه سكن خاص مملوكًا له؛ حيث تحرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تسهيل إجراءات تملك السكن المجاني الخاص، كما يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من خدمات الدعم الأخرى، بما فيها مساعدة مالية لسداد القروض والديون، والخدمات العلاجية.

منح أراضي الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، والحلقة التي تصل بين مطالب الشعب والحكومة، لذلك فهو يقدم العديد من الخدمات والمساعدات للمواطنين، وعلى رأسها منح أراضي مجانية الديوان الملكي السعودي للأفراد المستوفين شروط الحصول على منحة أرض، فضلًا عن مساعدة مالية من الديوان الملكي لسداد الديون، وسداد القروض، والمساعدات العلاجية، وغيرها، كما يوفر خاصية رفع الشكاوى والتظلمات عبر رقم الديوان الملكي التي يكون الرد فيها لصالح المواطن.

شروط الحصول على منح أراضي الديوان الملكي

كشف الديوان الملكي عن مجموعة من الشروط العامة للحصول على منحة أرض، التي إذا توفرت في مقدم طلب، حصل على الموافقة وتم تخصيص قطعة أرض مجانية مناسبة له، أبرزها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون وأفراد أسرته مقيمين بصفة دائمة داخل المملكة.

ألا يكون قد استفاد من خدمات الدعم السكني المجاني التي تخصصها الدولة من قبل.

أن يزيد عمر مقدم طلب منحة أرض مجانية عن 25 عام.

ألا يكون هناك سكن مملوك للمتقدم أو أحد أفراد أسرته خلال الخمس سنوات السابقة على التقديم.

طريقة التقديم على منحة أرض من الديوان الملكي

بعد الاطلاع على الشروط والتحقق منها، يقوم المتقدم بتعبئة نموذج طلب منحة أرض؛ حيث يبدأ بالثناء على خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ثم التحية والسلام لرئيس الديوان الملكي السعودي، ثم يتطرق إلى طلب منحة الأرض مع تحديد المنطقة التي يقطن بها، والحجج والأسباب التي دفعته لتقديم الطلب، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعهد بصحة كافة المعلومات الواردة، وأنه يتحمل وحده مسؤولية المعلومات الخاطئة، ثم يذكر كافة بياناته الشخصية، ثم الاستعلام عن الطلب من خلال منصة بلدي.

استعلام منحة أرض بالسجل المدني

بعد تقديم طلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي، يتم متابعة الطلب، والاستعلام عن منحة الأرض برقم السجل المدني، من خلال تسجيل دخول منصة بلدي بالخطوات الآتية: