“فكرة رهيبة” بملعقة نشا حضري روج طبيعي احمر ثابت لمدة ساعات مرطب وملون للخدود والشفايف

“فكرة رهيبة” بملعقة نشا حضري روج طبيعي احمر ثابت لمدة ساعات يمكنك استخدام المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل من أجل العمل على تجهيز وتحضير الروج الذي يعطيكي لمسة جمالية لا مثيل لها، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الفعالة التي تعطيكي روج طبيعي بدلا من الروج الموجود في الأسواق والذي يجعلك تحصلين على لون شفاه جميل ولكنه يحتوي على المواد الضارة التي تؤثر على الشفاه وتعرضها إلى ظهور الشقوق بها والفتحات وتغير في لون الشفاه مع مرور الوقت في استخدام المنتجات الموجودة في الأسواق، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير الروج الطبيعي لإضافة لمسة جمالية على المرأة وجعلها تحصل على لون قوي وزاهي بشكل أفضل من الموجود في المحلات.

مكونات تحضير الروج في المنزل

يمكنك الآن استخدام المكونات التي تتواجد في المنزل من اجل عمل روج طبيعي موجود في البيت بطريقة آمنة، وهذا من خلال المكونات التالية والتي تتمثل في التالي:

أولا تضاف ملعقة من زيت النعناع

ملعقة من الفازلين الأبيض

زبدة الشبا

ملعقة من النشا الأبيض

لون طبيعي من درجات الأحمر

روج قديم مستعمل من قبل

طريقة تحضير الروج في المنزل

يمكنك الآن استغلال بقايا الروج القديمة الموجودة لديك في المنزل، والتي تلجئين إلى القائها في القمامة فقد يكون الحل الأمثل هو تحضير الروج باستخدام الطرق البسيطة التي تساعد في الحصول على نتيجة مبهرة لروج جميل ومميز المذاق، وهذه الخطوات تتمثل في التالي: