" الازمات " : إجبارية الفحص السلبي للقادمين اعتبارا من الأحد المقبل

دوت الخليج :- أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات/ عمليات خلية أزمة كورونا في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة مجموعة من القرارات التي تخص القادمين عبر الحدود.

وبين المركز في قراره الصادر الخميس، أنه واعتباراً من تاريخ 12/12/2021 تقرر ما يلي:

– اجراء فحص PCR لجميع القادمين الى المملكة الأردنية الهاشمية خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE والذي يخوله بالصعود الى الطائرة، من أجل اجراء فحص PCR عند وصوله الى أحد مطارات المملكة، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

– الحدود البرية، تقرر شرط احضار فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق الدخول الى المملكة، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE قبل وصوله احدى المراكز الحدودية لإجراء فحص PCR داخل المركز الحدودي، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

– يلغى القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم، من اجراء فحص PCR عند وصولهم إلى أرض المملكة.

– يلغى القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من اجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.