القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية

دوت الخليج :-- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، عمليات نوعية متزامنة على واجهات عدة ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على 770 ألف حبة كبتاجون و969 كف حشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد 4 ومخازن ذخيرة عدد 4 وذخيرة مسدس عيار 9 ملم عدد 140 طلقة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

يشار إلى أن قوات حرس الحدود معززة بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بطائرات من سلاح الجو الملكي تعمل على إسناد القوات البرية على طول الحدود لتعزيز قدراتها وتنفيذ واجباتها على أكمل وجه ولمنع عمليات التسلل والتهريب، ومواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم.