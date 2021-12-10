نيويورك تفرض ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة

جدة - نرمين السيد - وقرر رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلاسيو، الاثنين الماضى، فرض التطعيم الإلزامى على موظفى القطاع الخاص فى الولاية.

وقال خبير الأمراض المعدية فى أمريكا أنتونى فاوتشى، قبل أيام، إنه لم يثبت بعد أن المتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا خطير.

وأضاف فاوتشى "نعيد النظر بحظر السفر الذى فرض على 8 دول جنوب إفريقية بسبب متحور أوميكرون".

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا، أن سلالة أوميكرون تنتشر فى 15 ولاية أمريكية.