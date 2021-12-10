أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها فى إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الأرمينية فى بيان مقتضب: "إن جنديا من الجانب الأرمينى لقى مصرعه وأصيب العديد من الجنود نتيجة إطلاق نار وقع سبب أعمال عدوانية من القوات المسلحة الأذربيجانية حوالى ظهر اليوم ".

وذكرت الوزارة أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات بشأن هذا الحادث بمجرد توافرها فى وقت لاحق.

يشار إلى أن القيادة العسكرية الأرمينية كانت قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الجمعة عن التصدى لهجوم من القوات الأذربيجانية على قواعد أرمينية عسكرية فى منطقة الحدود المشتركة.