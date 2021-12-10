يختصر 800 كلم.. مميزات طريق عمان السعودية الجديد وتفاصيل خط السير

في إطار إقامة مشاريع مركزية كُبرى في المملكة العربية السعودية، فقد جرى افتتاح طريق عمان السعودية الجديد 1443هـ، الذي يوفر الوقت في الانتقال بين المملكة وسلطنة عمان، إذ يختصر هذا الطريق ما يقرب من 800 كلم، فهو يبدأ من دوار عبري بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان، وينتهي عند منطقة تقاطع البطحاء في السعودية، ويصل طوله إلى نحو 725 كيلو مترًا، ويمر بصحراء الربع الخالي، وهو يسهل من حركة المرور بين البلدين، إضافة إلى فتح آفاق لوجستية لدعم التجارة والسياحة والاستثمار.

مميزات طريق عمان السعودية الجديد

وعقب افتتاح طريق عمان السعودية الجديد خلال الساعات الماضية، تحدث المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، في مقابلة مع قناة العربية، عن أهم مميزات هذا الطريق اللوجستي، وذلك على النحو التالي:

يخترق الطريق صحراء الربع الخالي ويسهل حركة السفر على المقيمين والوافدين بين البلدين.

يقلل مسافة السفر بنحو 800 كلم.

سيكون له أثر إيجابي كبير على حركة التجارة بين السعودية وسلطنة عمان.

يبلغ طول الطريق 725 كيلو مترا، وتم إزالة نحو 130 مليون مكعّب من رمال صحراء الربع الخالي بتكلفة نحو 250 مليون دولار أمريكي.

خط سير الطريق الجديد بين السعودية وعمان

ويبدأ خط سير الطريق البري الجديد بين السعودية وعمان، من دوار عبري بمحافظة الظاهرية بسلطنة عمان وينتهي عند التقاطع الخاص بمنطقة البطحاء في السعودية، بطول 725 كيلو مترًا، تنقسم إلى نحو 155 كيلو مترًا في اتجاه عمان، ونحو 566 كيلو مترًا من الجانب السعودي، ويمر الطريق بحقل الشيبة النفطي، عبر صحراء الرُّبع الخَالي، وهو ما يختصر الوقت الزمني للرحلة بين البلدين إلى 6 ساعات فقط، بدلا من 18 ساعة كان المسافر يقطعها عبر الطُّرق البريّة الطويلة، ويمتد الطريق إلى حقل الشيبة بالسعودية مع الانتهاء بمنفذ عمان البري بطول 247 كيلو مترًا.

مواعيد العمل في الطريق الجديد بين عمان والسعودية

ووفقًا للتلفزيون العماني، فإن مواعيد العمل في الطريق الجديد بين عمان والسعودية، ستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، لعبور الشاحنات، بينما عبور الأشخاص سيكون على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم خلال فترة تجريبية للطريق.