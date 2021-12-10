شركة أرامكوا أسعار البنزين الجديدة ديسمبر 2021 في السعودية

شركة أرامكوا أسعار البنزين الجديدة ديسمبر 2021 في المملكة العربية السعودية ، تعد الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة السعودية من الأشياء القابلة للتغيير، حيث يمكنها أن تتغير بالارتفاع أو بالانخفاض ، وهذا تبعًا للتغيرات التي تطرأ في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث يتمّ تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، علي أن يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقا لإجراءات حكومية تتم عملية تعديل أسعار الطاقة والمياه في المملكة ، ومن أكثر المواضيع شيوعا بين المواطنين في هذه الفترة ، هي أسعار الوقود الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر ، لذلك من خلال المقال الأتي نعرض لكم كل ما جد بشأن هذا الأمر

أسعار البنزين ديسمبر 2021

تقوم شركة أرامكوا بعمل مراجعة دورية علي أسعار البنزين كل شهر ، وتهدف الي توفير أجود أنواع الوقود للمواطنين داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، حيث يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة،هذا بالاضافة الي وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى ، تهدف شركة أرامكوا الي أن تكون من أكبر وأهم الشركات في المملكة العربية السعودية ، وقد كان حيث قامت الشركة بتحقيق نجاحات كبيرة ،وكما تعد من أفضل وأكبر الشركات القائمة علي البترول في الوقت الحالي ، والجدير بالذكر أنه في الوقت الجاري يترقب معظم المواطنين صدور أسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر من خلال شركة أرامكوا ، خاصة بعد تراجع الأسعار في الشهر الماضي

قائمة أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2021

أعلنت شركة أرامكوا عن أسعار البنزين لشهر ديسمبر ن وقد جاءت كالتالي :

سعر بنزين 91 هو 2.18 ريال سعودي

سعر بنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي

الكيروسين سعرة يصل الي 0.70 ريال سعودي

ولتر الديزل 0.52 ريال سعودي

والبنزين المسال يصل سعرة الي 0.75 ريال سعودي

لا تتغير أسعار البنزين بشكل كبير خلال الشهر ، فلا تزداد زيادة مفاجئة مره واحدة ، ولا تقل مرة واحدة ، لذلك اعتاد المواطنين علي أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية .