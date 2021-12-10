رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مسعد الغرباني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مسعد قائد الغرباني عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد عبدالرحمن مسعد قائد الغرباني وإخوانه وكافة آل الغرباني بمديرية دمت محافظة الضالع في هذا المصاب..
وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية القبلية البارزة لها أدوارها في خدمة الوطن في المجال التعاوني، كما كان عضواً نشطاً وفاعلاً في المؤتمر الشعبي العام.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مسعد الغرباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.