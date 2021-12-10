أمير الكويت يستقبل ولى العهد السعودى ويمنحه قلادة مبارك «صور»

جدة - نرمين السيد - استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى قصر بيان، فى إطار جولة ولى العهد السعودى بعدد من دول الخليج العربى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".





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