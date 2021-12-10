قتيلان وعدد من الجرحى فى تفجير حافلة بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - لقى شخصان مصرعهما، كما جُرح آخرون، فى تفجير وقع اليوم الجمعة، بحافلة ركاب بالعاصمة الأفغانية كابول، حسبما نقلت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - لقى شخصان مصرعهما، كما جُرح آخرون، فى تفجير وقع اليوم الجمعة، بحافلة ركاب بالعاصمة الأفغانية كابول، حسبما نقلت قناة "العربية". وأعلنت وزارة الداخلية فى حكومة طالبان بأفغانستان، الأسبوع الماضى، وقوع انفجار جراء انفجار لغم أرضى فى العاصمة كابول، لكن دون وقوع قتلى أو إصابات.

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