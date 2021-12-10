جدة - نرمين السيد - وذكرت جمعية الهلال الأحمر -فى بيان صحفى- أن شابًا فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحى فى رأسه، ووصفت إصابته بـ "الخطيرة"، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى. وأضافت أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطى، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأغلقت قوات الاحتلال الطرق فى جبل صبيح؛ ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالمصابين مسافة كيلو متر لأقرب سيارة إسعاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرئيلى فى نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.