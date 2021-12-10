استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى بلدة بيتا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كان الشهيد جميل أبو عياش (31 عاما)، أصيب فى الرأس خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على أراضى جبل صبيح، ووصفت حالته بالخطرة حيث نُقل إلى المستشفى وأعلن لاحقا عن استشهاده.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل، إن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق فى جبل صبيح، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالاصابات مسافة كيلومتر لأقرب سيارة إسعاف.

يشار إلى أن جميل أبو عياش، الشهيد التاسع الذى يرتقى على أراضى جبل صبيح والثامن من بيتا، منذ بداية الاحتجاجات على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.