واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد بالصين وميانمار وكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضى، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة الصينية بكين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، توقعت سابقا، أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن "مقاطعة دبلوماسية" على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة فى فبراير المقبل فى الصين، وذلك احتجاجا منها على انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

ووجهت الصين، تحذيرًا علنيًا إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، وذلك فى أعقاب إعلان واشنطن عن مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المرتقبة فى بكين 2022، حيث أكد العملاق الآسيوى أن أمريكا "ستدفع الثمن".