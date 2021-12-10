تمكين qudra.sa.gov.ly رابط تسجيل فدرة 2021 التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية لتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة الليبية في ظل التراجعات الاقتصادية الأخيرة بالوطن بعد تداعيات فيروس كرونا، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم للأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المحتاجة إلى العمل، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة للنهضة التدريجية لها من خلال دعم الفئات الصغيرة منه وكذلك توفير فرص للعمل للفئات التي قد تكون متعطلة عنه.

تمكين qudra.sa.gov.ly رابط تسجيل فدرة 2021 لدعم (المرأة – ذوي الاحتياجات – الأسر المنتجة)

قام السيد وزير الشؤون الاجتماعية الليبي بعمل الخميس بافتتاح معرض الاسر المنتجة في الدولة والذي يتم تنظيمه بشكل دوري لتقديم وعرض منتجات الأسر التي تقوم بإنتاج المنتجات اليدوية والغذائية البسيطة والذي تقوم الدولة بتشجيعه، وقام السيد الوزير بالثناء على المعرض ومنظميه كما أطلق مشرع قومي جديد يقوم بدعم جميع فئات المجتمع العامل والراغب في الحصول على فرصة مناسبة له ف المجتمع ليكون فرد عامل فيه ونافع لنفسه والمجتمع، وقد قامت الحكومة منذ عدد من الشهور بتقديم دعم للشعب أيضا.

مشروعات الدعم من الوزارة في ليبيا

أطل السيد الدبيبة رئيس الوزراء في ليبيا بإطلاق مشروع دعم الزواج في ليبيا للقضاء على التأخر في الزواج والعنوسة، من خلال توفير 30 ألف دينار ليبي لدعم المقبلين على الزواج لتوفير النفقات الخاصة به وتسهيله للفئات المحتاجة والفقيرة والمعوزة من المجتمع، وقد وعد الشباب بتوفير عدد من المشاريع الخدمية وتقديم الدعم لهم بالتدريج في المستقبل، بعد معاناة الفئات الفقيرة طوال السنوات الماضية في فترات الحروب وفيروس كورونا المستحدث.

رابط التسجيل في مشروع قدرة للتمكين الاقتصادي بوزارة الشؤون الاجتماعية

أعلن السيد الوزير في معرض الاسر المنتجة إطلاق المشروع الخدمي الذي يقوم بتقديم الدعم والخدمات للأسر المنتجة والمرأة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات الأكثر احتياجا للدعم الحكومي ليساعدها على الانطلاق وهي الفئة الأكبر في المجتمع والتي تستطيع أن تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: