كأس العرب.. تونس إلى نصف النهائي من بوابة عٌمان

بات المنتخب التونسي أول العابرين إلى المربّع الذهبي من كأس العرب لكرة القدم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بفوزه في ربع النهائي على سلطنة عمان 2-1 على استاد المدينة التعليمية الجمعة.

وسجل هدفي تونس سيف الدين الجزيري (16) ويوسف المساكني (69)، فيما أحرز أرشد العلوي هدف عٌمان الوحيد.

وبالتالي، وبعدما كان مفاجأة الدور الأول، ودّع المنتخب العٌماني البطولة التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك هو فيها للمرة الأولى أيضاً، فيما تنتظر تونس في نصف النهائي، الفائز من مباراة مصر والأردن السبت.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بهجوم ضاغط على المناطق العمانية، لكن من دون فعالية باتجاه المرمى.

وتقام المباراة الثانية من الدور ربع النهائي في وقت لاحق يوم الجمعة، تجمع منتخب قطر أمام نظيره الإماراتي باستاد البيت.