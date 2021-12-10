مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - ودعت الولايات المتحدة وفنلندا، اليوم الجمعة، روسيا إلى تهدئة التوترات على طول الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير الدولة الفنلندى الدائم للشؤون الخارجية ماتى أنتونن فى واشنطن، حيث أكدا التزامهما بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادى.

كما ناقش الدبلوماسيان سبل تعميق تعاونهما الأمنى القوى بالفعل، بما فى ذلك فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.