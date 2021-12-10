فنلندا تتفق مع لوكهيد مارتن على شراء 64 مقاتلة من طراز إف-35

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الفنلندى أنتى كايكونن، اليوم الجمعة اتفاق بلاده مع شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن" على شراء 64 مقاتلة جوية من طراز "إف-35إيه لايتننج الثانية" لتحل محل أسطولها القديم من طائرات "هورنيت".





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