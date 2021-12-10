كندا تفرض عقوبات إضافية على الكيانات التابعة للنظام العسكرى فى ميانمار

وقالت وزيرة الخارجية الكندية: "إعلان اليوم يبعث برسالة واضحة إلى شعب ميانمار مفادها بأن صمودهم وسعيهم نحو الديمقراطية والحقوق المدنية لن يتضاءل، لن تتردد كندا فى اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر جيش ميانمار فى انتهاك التزاماته الدولية".
وأضافت أنه بالتنسيق مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تستهدف التدابير الإضافية الكيانات العسكرية المسؤولة عن دعم القوات المسلحة فى ميانمار، بما فى ذلك عن طريق تأمين الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدة التقنية.
كما تعزز هذه العقوبات دعوة المجتمع الدولى إلى تعليق كل الدعم العملياتى لجيش ميانمار ووقف نقل الأسلحة والعتاد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والمساعدة التقنية إلى جيش ميانمار وممثليها.
يأتى هذا الإعلان فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى يعترف فى جميع أنحاء العالم بمبدأ الحقوق غير القابلة للتصرف فى المساواة والعدالة والحرية للجميع.
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