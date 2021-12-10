أخبار اليمن : جرحى مدنيون بينهم طفل بنيران سعودية في صعدة

جرحى مدنيون بينهم طفل بنيران سعودية في صعدة
أُصيب 4 مواطنين بينهم طفل، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني، أن جيش العدو السعودي فتح نيرانه باتجاه منطقة الرقو في مديرية منبّه، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين.
وذكر المصدر أن طفلاً أصيب إثر انفجار قنبلة من مخلّفات العدوان في منطقة علاف بمديرية سحار.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شنّ غارتين على البقع، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف الحدودية.
واستنكر المصدر تصعيد تحالف العدوان، واستهدافه المتكرر للمناطق الآهلة بالسكان، خاصة في المديريات الحدودية، في ظل صمت دولي وأممي معيب.
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